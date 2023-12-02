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Haberler Galeri ‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 14:39

‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 'Altın Kafes'in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile sessiz sedasız boşanmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete de kameralardan uzak büyüdü. 48 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 17 yaşında. Annesi Ebru Cündübeyoğlu ile objektiflere poz veren Duru Mete güzelliğiyle hayran bırakmıştı. İşte unutulmaz dizilere adını yazdıran Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...

‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Tescilli güzellerden Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru annesinden tahtına aday! Kızıl saçlarıyla boy gösteren Duru Mete güzelliğiyle hayran bıraktı.

‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Ebru Cündübeyoğlu 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. Ebru Cündübeyoğlu, 1993 tarihinde annesi gibi Türkiye'nin 4. güzeli oldu.

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‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

1997 senesine kadar farklı televizyonlarda sunuculuk yaptı. 1997 senesinde oyunculuk alanında da olmak istedi ve bu alana doğru gitti.

‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Deli Yürek adındaki dizide Ayşegül karakteri ile bir avukatı canlandırdı.1999 tarihinde Dizi oyunculuğunun yanına tiyatroyu da ekledi.

‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Koçun Benim dizisinde Türk sinemasının önemli oyuncularından Tarık Akan ile beraber yer aldı.

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