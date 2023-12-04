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Giriş Tarihi: 04.12.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:34

Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi 'Altın Kafes' nefes kesici bir bölümle ekran yolculuğuna başladı.

‘Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

Altın Kafes'in 1.Bölümde neler yaşandı?

Ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapan Zeynep, okulun ilk günü işe geç kalınca tesadüfen hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı buldu.

‘Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

Zeynep, kardeşi Berna'nın Beyoğlu ailesinin bursuyla okumasından dolayı duyduğu minnetle Onur'a kendini tanıtırken bu konuşmaya şahit olan okul müdürü, Zeynep'in Onur'un yeğeni Kaan'ın öğretmeni olmasını sağladı.

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‘Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

Birkaç gün sonra Beyoğlu vakfının yemeğinde Onur'a düzenlenen suikast sırasında Zeynep, kendi hayatını ortaya koydu. Tüm aile Zeynep'e olan minnettarlığını göstermek için para teklif etse de Zeynep bunu kabul etmedi. Nalan, Zeynep'in iyi niyetinin farkına varınca bu durumu kendisi için kullanmaktan geri durmadı.

‘Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

Diğer yanda Ahu ile Nalan arasındaki soğuk savaşta Ahu'nun eline geçen kozla Nalan ve oğlu arasında büyük bir gerilim yaşandı. Onur'un holdingteki yeni atılımının basına sızmasına Nalan'ın sebep olması, Onur'u büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

‘Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

Ahu, Nalan'a karşı zafer kazanmış olsa da geçmişinin bir anda karşısına çıkmasıyla allak bullak oldu.

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