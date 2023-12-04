‘Altın Kafes’te yeni bir aşk doğuyor

Birkaç gün sonra Beyoğlu vakfının yemeğinde Onur'a düzenlenen suikast sırasında Zeynep, kendi hayatını ortaya koydu. Tüm aile Zeynep'e olan minnettarlığını göstermek için para teklif etse de Zeynep bunu kabul etmedi. Nalan, Zeynep'in iyi niyetinin farkına varınca bu durumu kendisi için kullanmaktan geri durmadı.