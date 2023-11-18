Aman Ramazan görmesin Gönül Dağı’nın Asuman’ı süper minisi ile yürek hoplattı! Hazal Çağlar endamıyla göz kamaştırdı!

"Bu Ramazan'ın Asuman'ı olamaz" Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper minisi ile arz-ı endam eyledi görenlerin nutku tutuldu! Genç oyuncu Hazal Çağlar güzelliğiyle görenleri mest etmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin esmer güzeli Hazal Çağlar nam-ı diğer Asuman son olarak paylaştığı minili pozları ile hayranlarını adeta hipnoz etti. Hazal Çağlar'ın siyah süper mini elbisesi ile verdiği iddialı pozlara "Yangın yeri buralar" "Ne yaptın Asuman?" "Utanır insan bu kadar güzel olur mu?" "Aman Ramazan göremesin" yorumları yağdı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın süper minili pozları...