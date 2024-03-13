Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

3 yaşındaki kızları Talia'nın Türkçeyi iyi konuşması için uğraştığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti: "Talia her iki dili de kullanıyor. Onunla hiç İngilizce konuşmadık. Bize İngilizce bir şeyler söylediğinde, biz bilmiyoruz dediğimizde Türkçesini çeviriyor."