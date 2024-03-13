Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:14
Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”
İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, yurt dışındaki yaşamından bahsetti. Eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdüren ünlü oyuncu, önceki gün takipçilerine hazırladığı iftar menüsünü de tanıttı. Ceyda Ateş, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşumuz Brezilyalı, tüm Türk yemeklerinin tadına fazlasıyla bakıyor. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" dedi. Toplusoy da komşularının Türk yemeklerini çok sevdiklerini söyledi.