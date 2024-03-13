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Haberler Galeri Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:14

Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, yurt dışındaki yaşamından bahsetti. Eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdüren ünlü oyuncu, önceki gün takipçilerine hazırladığı iftar menüsünü de tanıttı. Ceyda Ateş, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşumuz Brezilyalı, tüm Türk yemeklerinin tadına fazlasıyla bakıyor. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" dedi. Toplusoy da komşularının Türk yemeklerini çok sevdiklerini söyledi.

MERVE YURTYAPAN
Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, yurt dışındaki yaşamından bahsetti. Oyuncu, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşum Brezilyalı. Tüm yemeklerimizin tadına baktı. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" dedi.

Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

3 yaşındaki kızları Talia'nın Türkçeyi iyi konuşması için uğraştığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti: "Talia her iki dili de kullanıyor. Onunla hiç İngilizce konuşmadık. Bize İngilizce bir şeyler söylediğinde, biz bilmiyoruz dediğimizde Türkçesini çeviriyor."

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Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

"Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyen Toplusoy ise şöyle devam etti: "Dilini bilmeyen kültürünü bilmez. Türkçe çok önemli bir dil. Yurt dışında yaşayan Türkler çocuklarına çok iyi Türkçe öğretmeli" dedi.

Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

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Amerika’ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! “Komşularımız bayram ediyor”

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