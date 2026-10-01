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Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:05

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Futbolu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Beşiktaş'ın eski kaptanı Oğuzhan Özyakup, yeşil sahalardan sonra merak saldığı yeni spor branşıyla gündeme geldi. Antalya'da arkadaş grubuyla vakit geçiren eski yıldızın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Eski futbolcu Oğuzhan Özyakup, futbol kariyerinde özellikle Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Siyah-beyazlı ekipte kazandığı şampiyonluklar ve orta sahadaki etkili oyunuyla Türk futbolunun önemli isimleri arasına giren deneyimli futbolcu, kariyerinin ilerleyen döneminde sürpriz bir kararla aktif futbol hayatını noktalamıştı.

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Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

ANTALYA'DA YENİ HOBİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Futbolu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdüren eski milli futbolcu, yeşil sahaların ardından yeni bir spor branşına adım attı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Antalya'da arkadaş grubuyla bir araya gelen Özyakup, vakit geçirmek için golf sahasına indi.

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Oyun boyunca gerçekleştirdiği başarılı atışlarla dikkat çeken eski futbolcu, yeni hobisindeki yeteneğini gözler önüne serdi.

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAK OLDU

Golf sahasında geçirdiği anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Oğuzhan Özyakup'un bu kareleri, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan ve aslen Trabzon Maçkalı olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, futbolu bıraksa da hayatının her döneminde sporun ve yeşil sahaların içinde kalmaya devam edeceğinin mesajını verdi.

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Peki siz diğer ünlü isimlerin memleketlerini biliyor musunuz?

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

OLGUN TOKER

Mersin

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

BURAY

Kıbrıs

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

Hande Baladın

KÜTAHYA

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş’ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

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