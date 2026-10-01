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Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:05
Ani bir kararla futbolu bırakmıştı... Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup bakın şimdi hangi spora merak saldı!
Futbolu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Beşiktaş'ın eski kaptanı Oğuzhan Özyakup, yeşil sahalardan sonra merak saldığı yeni spor branşıyla gündeme geldi. Antalya'da arkadaş grubuyla vakit geçiren eski yıldızın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.