Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:17

Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...

Anıl Tetik, Survivor 2012 sezonunda yarışmayı üçüncülükle tamamlamıştı. Survivor'ın ardından Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde boy gösteren Anıl Tetik, geçtiğimiz hafta oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Anıl Tetik, evliliğe ilk adımı attı. 32 yaşındaki ünlü isim İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı. İşte ilk kareler...

Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...

Geçen hafta oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik, evlilik yolunda ilk adımı attı. Baba mesleği turizmle ilgileneceğini söyleyen Tetik, İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı.

Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...

Tetik'in nişan kareleri sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...

Anıl Tetik'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...

Tetik geçtiğimiz hafta, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim" demişti.

Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli'lidir.

SON DAKİKA