Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
11:17
Anıl Tetik evliliğe ilk adımı attı! Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı! İşte ilk kareler...
Anıl Tetik, Survivor 2012 sezonunda yarışmayı üçüncülükle tamamlamıştı. Survivor'ın ardından Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde boy gösteren Anıl Tetik, geçtiğimiz hafta oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Anıl Tetik, evliliğe ilk adımı attı. 32 yaşındaki ünlü isim İlknur Karamahmutoğlu nişanlandı. İşte ilk kareler...