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Haberler Galeri Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 14:44

Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki'den gelen son paylaşım kafaları karıştırdı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı. Çift, yeni yılı birlikte kutladı. İşte tüm detaylar...

Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı boşandığı Duygu Kumarki ile barıştı. Çift yeni yıla beraber girdi… Hacıoğlu, geçen kasımda eski eşi için "Seni hep sevdim, daima seveceğim" paylaşımı yapmıştı. Çiftin, İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edilmişti.

Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu.

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Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.

Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti.

Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti.

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