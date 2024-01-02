Anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki’den sarmaş dolaş poz!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
14:44
Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki'den gelen son paylaşım kafaları karıştırdı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı. Çift, yeni yılı birlikte kutladı. İşte tüm detaylar...