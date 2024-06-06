Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
06:34
Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet davasında örnek bir karar çıkmış, mahkeme çocukları korumak için anne ve babadan ebeveynlik raporu istemişti. Ebeveynlik raporunu başından beri mahkemeden kendisinin talep ettiğini belirten Deniz Uğur "Adli Tıp ciddi bir bilim dalıdır ve bu uzmanlar, 90'lı yılların TV seyircisi gibi kandırılamaz." demişti. Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi