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Haberler Galeri Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 06:34

Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet davasında örnek bir karar çıkmış, mahkeme çocukları korumak için anne ve babadan ebeveynlik raporu istemişti. Ebeveynlik raporunu başından beri mahkemeden kendisinin talep ettiğini belirten Deniz Uğur "Adli Tıp ciddi bir bilim dalıdır ve bu uzmanlar, 90'lı yılların TV seyircisi gibi kandırılamaz." demişti. Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi

Armağan YILMAZ
Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

BİRİ ANNEDE BİRİ BABADA
Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.

Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

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Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

MUHTAR NAFAKA İSTEMİŞTİ
Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.

Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi. Hâkim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Anne Deniz Uğur’a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

NE OLMUŞTU?

Deniz Uğur karardan memnun! "Reha Muhtar Adli Tıp uzmanlarını 90'ların TV seyircisi gibi kandıramaz"

Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları Mina Ve Poyraz'ın velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıkmıştı. Deniz Uğur karardan oldukça memnun.

Günaydın dün Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasındaki velayet davasında yaşanan yeni bir gelişmeyi manşetten yayımladı. Haberde; mahkemenin çocukları korumak adına önemli bir adım attığı, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, ebeveynlik görevlerini yerine getirmelerine engel teşkil eden bir durum olup olmadığına dair rapor istediklerine yer verildi.

Haber sonrası Deniz Uğur, GÜNAYDIN'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bu mahkemeden benim talebimdi" diyen Uğur, şöyle devam etti: "Aylardır görülen her duruşmada tekrarladığım talebim buydu. Adli Tıp uzmanları doksanların toy TV seyircileri gibi kandırılamaz. Adli Tıp çok ciddi bir bilim dalıdır. Günlerdir katliam haberlerinden uyuyamıyordum, bir nebze nefes alabildiysem umuttandır. Teşekkürler adalet."

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