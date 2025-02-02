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Haberler Galeri Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca'dan karnı burnunda kar tatili pozu...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:02

Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca'dan karnı burnunda kar tatili pozu...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın hamilelik dedikoduları ile gündeme gelirken sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamayla iddiaların doğru olduğu cevabını vermişti. Bu sezon projelerde yer almayı tercih etmeyen ünlü oyuncu 2017 yılında evlendiği Kemal Ekmekçi ile bebek bekliyor. Kış tatiline ünlü isim, son olarak ise sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı. İşte o kareler...

Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca’dan karnı burnunda kar tatili pozu...

Kar tulumu içerisinde pozlarını paylaşan Gizem Karaca, gönderisine "Bu kışı karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda" notunu bıraktı.

Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca’dan karnı burnunda kar tatili pozu...

Hayranlarından büyük beğeni toplayan fotoğraflarında Gizem Karaca'nın karnının da büyüdüğü gözlerden kaçmadı.

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Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca’dan karnı burnunda kar tatili pozu...

İşte beğeni yağmuruna tutulan o pozları...

Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca’dan karnı burnunda kar tatili pozu...

Gizem Karaca'nın kış tatilinden hamile pozları...

Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca’dan karnı burnunda kar tatili pozu...

Bu sezon teklif edilen rolleri kabul etmeyen oyuncunun hamile olup olmadığı merak konusuydu.

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