Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
16:02
Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca'dan karnı burnunda kar tatili pozu...
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın hamilelik dedikoduları ile gündeme gelirken sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamayla iddiaların doğru olduğu cevabını vermişti. Bu sezon projelerde yer almayı tercih etmeyen ünlü oyuncu 2017 yılında evlendiği Kemal Ekmekçi ile bebek bekliyor. Kış tatiline ünlü isim, son olarak ise sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı. İşte o kareler...