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Haberler Galeri Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor'un oğlu ünlü yönetmen çıktı!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:28

Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor'un oğlu ünlü yönetmen çıktı!

1999 senesinde boşanma kararı alan ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor oğulları için dostluklarını devam ettirdiklerini söylemişti. Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un yönetmen oğulları Hira Tekindor, eğitimini Amerika'da tamamladıktan sonra, sanat dünyasında kendini göstermeye başladı. Hira Tekindor, yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor’un oğlu ünlü yönetmen çıktı!

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor’un oğlu ünlü yönetmen çıktı!

Ünlü çiftin oğullarıı, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

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Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor’un oğlu ünlü yönetmen çıktı!

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor’un oğlu ünlü yönetmen çıktı!

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor’un oğlu ünlü yönetmen çıktı!

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.