Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
12:28
Anne ve babasının izinde! Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor'un oğlu ünlü yönetmen çıktı!
1999 senesinde boşanma kararı alan ünlü tiyatro sanatçıları Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor oğulları için dostluklarını devam ettirdiklerini söylemişti. Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un yönetmen oğulları Hira Tekindor, eğitimini Amerika'da tamamladıktan sonra, sanat dünyasında kendini göstermeye başladı. Hira Tekindor, yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.