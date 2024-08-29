Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! "Tıpkı babasının kopyası"

Eski eşler Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğulları Rodin kocaman oldu! 12 yıl evli kalan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin Kelebek Rüyası filminde o dönem eşi olan Yılmaz Erdoğan ile birlikte yer almıştı... Kelebek Rüyası'nın senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan sosyal medyada ilgi odağı oldu...