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Haberler Galeri Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! "Tıpkı babasının kopyası"
Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:04

Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! "Tıpkı babasının kopyası"

Kelebek Rüyası ve Gergedan Mevsimi filmlerinde birlikte rol alan eski çift Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin 12 evli kalmıştı. 'Çok Güzel Hareketler' programının ardından İnci Taneleri dizisi ile ekrana dönen 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı ile de çok merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Tıpkı babası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin ve oğlu Rodin Erdoğan...

Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! Tıpkı babasının kopyası

Eski eşler Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğulları Rodin kocaman oldu! 12 yıl evli kalan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin Kelebek Rüyası filminde o dönem eşi olan Yılmaz Erdoğan ile birlikte yer almıştı... Kelebek Rüyası'nın senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! Tıpkı babasının kopyası

Son olarak İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı oldukça merak ediliyor...

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Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! Tıpkı babasının kopyası

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! Tıpkı babasının kopyası

Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı.

Annesi Belçim Bilgin babası Yılmaz Erdoğan! Eski çiftin oğulları Rodin Erdoğan kocaman oldu! Tıpkı babasının kopyası

Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var.

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