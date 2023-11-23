Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses...İşte ünlü çiftin kızları Melek Zübeyde...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:37

Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, hep gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü iki ismin kızı olan Melek Zübeyde Akkaş anne ve babasının aksine sakin bir hayat yaşıyor. Melek Zübeyde Akkaş son olarak eşi ve çocuklarıyla erkek kardeşi Savaş Zafer'in düğününde ortaya çıkmıştı. Daha önce de kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününe katılan Melek Zübeyde güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in zarif kızı Melek Zübeyde...