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Haberler Galeri Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:59

Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı, bir döneme damgasını vuran büyük bir aşkla tanınmışlardı. 1993 yılında evlenen ikili, iki yıl sonra yollarını ayırsa da, bu aşkın bir hatırası olarak kızları Merve'yi dünyaya getirdiler. Şu an 30 yaşında ve güzelliğiyle göz kamaştıran Merve Dümer, annesi Serpil Çakmaklı ve babası Yalçın Dümer'in tek kızları. İşte, Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızı Merve Dümer…

Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle hafızalarda yer edinmişti. Birçok ünlü yıldızla başrolde rol alan Yalçın Dümer, bu isimlerden Serpil Çakmaklı ile büyük bir aşka yelken açmıştı.

Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden biri olarak, babası Ekrem Dümer'in izinden giderek büyük bir oyunculuk kariyeri inşa etti ve başarılı bir oyuncu olarak adından söz ettirdi.

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Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu.

Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı.

Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adında bir kızı bulunuyor.