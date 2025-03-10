Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
10:59
Annesi Serpil Çakmalı babası Yalçın Dümer! Gözlerden uzak büyüyen kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı, bir döneme damgasını vuran büyük bir aşkla tanınmışlardı. 1993 yılında evlenen ikili, iki yıl sonra yollarını ayırsa da, bu aşkın bir hatırası olarak kızları Merve'yi dünyaya getirdiler. Şu an 30 yaşında ve güzelliğiyle göz kamaştıran Merve Dümer, annesi Serpil Çakmaklı ve babası Yalçın Dümer'in tek kızları. İşte, Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızı Merve Dümer…