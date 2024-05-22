Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:37
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 15 yıllık evliliklerinde aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un bir de Su adından kızları var. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıktı. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları anne, kızın ayakkabılarının kirli olduğunu söyledi. Oldukça eski bir görünüme sahip olan ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı. Öte yandan; bazı takipçiler Su'yu oyuncu Miray Daner'e benzetti.