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Haberler Galeri Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:37

Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 15 yıllık evliliklerinde aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un bir de Su adından kızları var. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıktı. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları anne, kızın ayakkabılarının kirli olduğunu söyledi. Oldukça eski bir görünüme sahip olan ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı. Öte yandan; bazı takipçiler Su'yu oyuncu Miray Daner'e benzetti.

Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu.

Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçtiğimiz ay evliliklerinde 15 yılı geride bırakmıştı.

Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

Aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ özel hayatlarıyla ilgi odağı oluyor.

Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinliğe kızı Su ile geldi. Gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla davette boy gösteren Altuğ'un kızı annesine benzerliğiyle ve güzelliğiyle gündem oldu. Kızı Su ile birlikte davete giden ünlü ismin, tercih ettiği ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı.

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