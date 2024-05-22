Annesinden rol çalan Su Atacan Miray Daner’e benzetildi! Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı!

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinliğe kızı Su ile geldi. Gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla davette boy gösteren Altuğ'un kızı annesine benzerliğiyle ve güzelliğiyle gündem oldu. Kızı Su ile birlikte davete giden ünlü ismin, tercih ettiği ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı.