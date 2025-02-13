Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
17:37
Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!
Henüz 15 yaşında başrol oynamış, 17 yaşında 'star', 20 yaşında ise 'Sultan' olmuştu… Ünlü oyuncu Türkan Şoray; hem yeteneğiyle, hem de güzelliğiyle adını Yeşilçam'a altın harflerle yazdıran usta isimlerden… Oyunculuğa ilk adım atışı annesinin yaşadığı ekonomik kriz sonrası aldığı teklifi kabul etmesiyle hayatı değişti Türkan Şoray'ın. Yeteneğiyle ve güzelliğiyle kısa sürede yükselen Şoray, her döneme damga vurdu. 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olan Türkan Şoray, evliliğinden, geçirdiği rahatsızlıklara, güzellik sırlarından 'Türkan Şoray Kanunları'na kadar birçok bilinmeyeni yer aldı magazin gündemlerinde. İşte Türkan Şoray'ın daha önce hiç duymadığınız portresi!