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Haberler Galeri Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:37

Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!

Henüz 15 yaşında başrol oynamış, 17 yaşında 'star', 20 yaşında ise 'Sultan' olmuştu… Ünlü oyuncu Türkan Şoray; hem yeteneğiyle, hem de güzelliğiyle adını Yeşilçam'a altın harflerle yazdıran usta isimlerden… Oyunculuğa ilk adım atışı annesinin yaşadığı ekonomik kriz sonrası aldığı teklifi kabul etmesiyle hayatı değişti Türkan Şoray'ın. Yeteneğiyle ve güzelliğiyle kısa sürede yükselen Şoray, her döneme damga vurdu. 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası'ndan biri olan Türkan Şoray, evliliğinden, geçirdiği rahatsızlıklara, güzellik sırlarından 'Türkan Şoray Kanunları'na kadar birçok bilinmeyeni yer aldı magazin gündemlerinde. İşte Türkan Şoray'ın daha önce hiç duymadığınız portresi!

Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!

Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul ediliyor. Türkan Şoray, her döneme damga vuran da bir oyuncu aslında. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…

Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!

ANNESİNİN ALDIĞI KARAR ONU 'SULTAN' YAPTI!

Oyunculuğa ilk adım atışı biraz mecburi olmuş Türkan Şoray'ın… Erken yaşlarda babasını kaybeden Türkan Şoray'a teklif gelince annesi başta kabul etmek istememiş, ancak yaşadıkları ekonomik kriz sonrası Türkan Şoray'ın annesi aldığı kararla mecburi olarak izin vermiş ünlü oyuncuya… Böylece Türkan Şoray, henüz 15 yaşında Yeşilçam'a başrolle giriş yapmış oldu.

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Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!

Annesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkan Şoray'a sinemada yer alması için izin verirken Şoray, yıllar sonra bunu şu sözlerle anlatmıştı, "Annem önce çok itiraz etti, sonra ekonomik nedenlerle teklif edilen ücret de yüksek olduğu için izin verdi" dedi.

17 YAŞINDA İLK ÖDÜLÜNÜ ALDI!

Daha sonra oyuncu, yer aldığı 'Acı Hayat' filminde henüz 17 yaşındayken ödül aldı. Ancak Şoray'ın içinde okuyamamak ukde olarak da kaldı.

"OKUYAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Bir röportajında Şoray, "Okuyamamak… 'tekrar dünyaya gelsen ne istersin?' deseler mesela bir lise talebesi veya üniversite talebesi olmayı çok isterim. Ama bu olmadı. Başka tesadüfler karşıma çıktı. Sinema oyuncusu oldum. Bundan da çok mutluyum. Onun için kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyordum. Ben de öyle yaptım. Öğrenmenin sonu yok"

Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!

ASLINDA BİR DÜNYA REKORTMENİ: DÜNYANIN EN ÇOK FİLM ÇEKEN KADINI!

Türkan Şoray'ın Yeşilçam'a verdiği emekler yadsınamaz. Ünlü oyuncu, aslında bir dünya rekortmeni… 222 film çekerek ve bu filmlerde başrol oynayarak dünyada en çok film çeken kadın olmayı başardı. Bu filmlerin hepsinde de başrol oynadı ve kimse bu başarıyı gerçekleştiremedi.

Annesinin bir anlık kararıyla ‘Sultan’ oldu! Türkan Şoray’ın bilinmeyen portresi: O aslında bir dünya rekortmeni!

"SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'I BEN ÖNERDİM"

Türkan Şoray'ın ekranlarda Kadir İnanır'la yakaladığı uyum da dikkatlerden kaçmadı o dönem... Yeşilçam'ın en sevilen ve uyumlu çiftiydi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın hikayesini filmi yapma fikri Türkan Şoray'dan geldi. Türkan Şoray bu proje hakkında verdiği röportajda, "Onların önerdiği senaryoda pek anlaşamamıştık. 'Sizden bir teklif veya önerebileceğiniz bir proje var mı?' şeklinde bir soru soruldu. Ben de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' yani 'Kırmızı Eşarp Hikayesi'ni okumuştum. Onu önerdim ve çok beğenildi. Final sahnesinde Kadir Bey'in sabaha kadar uyumadığını öğrendik. O perişanlığı yansıtmak için… Hepimiz hikayeyi sevdiğimiz için çok asıldık. O kadar iyi bir yönetmenimiz vardı ki başımızda, bu başarı normaldi" dedi.

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