Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur’a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

"BU YIL BİR KANADIM DAHA GİTTİ"

37 yaşına giren Tuğçe Tayfur, paylaştığı doğum günü karelerinin altına ise şu notu düştü:

Gerçek prenses son fotoğrafta ❤️ Ben bundan 8 yıl önce bugün bi kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam..Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.