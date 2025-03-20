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Haberler Galeri Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur'a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı
Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 06:55

Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur'a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, hayranlarını derinden üzdü. Arabesk müziğe damga vuran usta sanatçı, sadece şarkılarıyla değil, bıraktığı unutulmaz izlerle de anılmaya devam ediyor. Onun anısını yaşatmak isteyen sevenleri, anlamlı yardımlarla Ferdi Baba'ya vefa gösteriyor. Uganda'da hayır yemeği düzenleyip hatimler indiren hayranları, şimdi de yetim çocuklara iftar sofraları kurarak iyilik yarışını sürdürüyor.

Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur’a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından hayranları yardımlarını sürdürüyor. Ferdi Baba için Uganda'da hayır yemeği verip, hatimler indirten hayranları, şimdi de Nar Yardımlaşma Derneği aracılığıyla yetim çocuklara iftar yemeği verdi.

Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur’a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

Arabesk müziğin Ferdi Baba'sı olarak anılan ünlü şarkıcının ölümünün üzerinden geçen günlerde ailesi hala tartışmalara yaşarken hayranlarının girdiği iyilik yarışı devam ediyor.

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Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur’a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

"Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur'un vefatı sanat camiasını ve ailesini derinden etkilemişti. Bıraktığı mirası da aile üyeleri arasında krize neden olurken Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu.

Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur’a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

Yaşananların ardından da dün Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı. Doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme alan Tayfur'un paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur’a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı

"BU YIL BİR KANADIM DAHA GİTTİ"

37 yaşına giren Tuğçe Tayfur, paylaştığı doğum günü karelerinin altına ise şu notu düştü:

Gerçek prenses son fotoğrafta ❤️ Ben bundan 8 yıl önce bugün bi kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam..Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.