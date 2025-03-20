Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
06:55
Arabesk efsanesi Ferdi Tayfur'a vefa! Sevenleri ramazanda yetim çocukları unutmadı
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, hayranlarını derinden üzdü. Arabesk müziğe damga vuran usta sanatçı, sadece şarkılarıyla değil, bıraktığı unutulmaz izlerle de anılmaya devam ediyor. Onun anısını yaşatmak isteyen sevenleri, anlamlı yardımlarla Ferdi Baba'ya vefa gösteriyor. Uganda'da hayır yemeği düzenleyip hatimler indiren hayranları, şimdi de yetim çocuklara iftar sofraları kurarak iyilik yarışını sürdürüyor.