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Haberler Galeri Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:11

Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!

Oyuncu Melisa Döngel ve futbolcu Samet Akaydın'ın ilişkisi uzun sürmedi. Milli Takım'a gitmeden önce Melisa Döngel'den ayrılan Akaydın, iddiaya göre, "Artık futbola odaklanmak istiyorum" diyerek ilişkiyi noktaladı.

Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!

Güzelliğiyle birçok çapkını peşinden koşturan Melisa Döngel, gönlünü Fenerbahçe'nin Milli futbolcusu Samet Akaydın'a kaptırmıştı.

Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!

Takvim'in haberine göre; İlişkileri gizli saklayan başlayan çift, sosyal medyada kendini ele vermişti.

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Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!

Bir ara birbirlerine Instagram'da takibe başlayan çift, hayranlarının durumu fark etmesiyle apar topar birbirini takipten çıkmıştı.

Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!

Aşklarının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe gömülen çiftin, ayrılığı da bir o kadar sessiz oldu.

Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!

FUTBOLU SEÇTİ!

Henüz çiçeği burnunda olan çift, iddialara göre geçtiğimiz hafta ayrıldı.

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