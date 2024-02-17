Giriş Tarihi: 17.02.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
07:34
Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!
Tütkiye, Eda İynemli'yi ünlü oyuncu Orçun İynemli'nin eşi olarak tanıyordu. Fakat bir süre önce genç kadın, kocasından şiddet gördüğüne dair haberlerle gündeme geldi. Uzun süre susan Eda İynemli, bu tatsız olay sonrası sessizliğini bozarak GÜNAYDIN'a konuştu. Şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli "Orçun bana şiddet uygulayınca kulak zarım patladı. Tüm aile şiddet gördüğümü biliyordu ama hepsi sessiz kaldı" dedi...