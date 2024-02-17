Aras Bulut İynemli’nin oyuncu abisi Orçun İynemli’nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

Eşi Orçun İynemli'den kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Eda İynemli, GÜNAYDIN'a konuştu. İynemli "Darbeleri yüzünden kulak zarım patladı. Şiddete ailesi de şahit. Şikayetimi geri çektim ama eşim yine değişmedi. Hukuk savaşım sürecek" dedi.