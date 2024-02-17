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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 07:34

Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

Tütkiye, Eda İynemli'yi ünlü oyuncu Orçun İynemli'nin eşi olarak tanıyordu. Fakat bir süre önce genç kadın, kocasından şiddet gördüğüne dair haberlerle gündeme geldi. Uzun süre susan Eda İynemli, bu tatsız olay sonrası sessizliğini bozarak GÜNAYDIN'a konuştu. Şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli "Orçun bana şiddet uygulayınca kulak zarım patladı. Tüm aile şiddet gördüğümü biliyordu ama hepsi sessiz kaldı" dedi...

ÖMER KARAHAN
Aras Bulut İynemli’nin oyuncu abisi Orçun İynemli’nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

Eşi Orçun İynemli'den kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Eda İynemli, GÜNAYDIN'a konuştu. İynemli "Darbeleri yüzünden kulak zarım patladı. Şiddete ailesi de şahit. Şikayetimi geri çektim ama eşim yine değişmedi. Hukuk savaşım sürecek" dedi.

Aras Bulut İynemli’nin oyuncu abisi Orçun İynemli’nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

Eda İynemli, eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

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Aras Bulut İynemli’nin oyuncu abisi Orçun İynemli’nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu olay, 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyüyünce Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.

Aras Bulut İynemli’nin oyuncu abisi Orçun İynemli’nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

KAMU DAVASI AÇILDI
Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde de ele geçirilmişti. Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış, Orçun İynemli tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aras Bulut İynemli’nin oyuncu abisi Orçun İynemli’nin eşinden şoke eden sözler: Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!

Eda İynemli şikayetini geri çekse de savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açmıştı. Bu tatsız olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eda İynemli hukuk mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek yaşadıklarını ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı:

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