Aras ve Cemre’den Tarsus’ta lunapark kaçamağı! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli sahneleri yeni bölüme renk katacak

ARAS'TAN CEMRE'Yİ MUTLU EDEN JEST!

Yaşadıkları tüm gerilim ve belirsizliklerin ardından birlikte keyifli vakit geçiren Aras ve Cemre'nin adresi bu kez lunapark olacak. Çarpışan otolara binerek çocuklar gibi eğlenen ikiliden Aras, Cemre'ye hediye kazanabilmek için lunapark oyunlarında hünerlerini gösterecek.