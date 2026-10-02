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Aras ve Cemre’den Tarsus’ta lunapark kaçamağı! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli sahneleri yeni bölüme renk katacak
Giriş Tarihi: 02.10.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 11:35
Aras ve Cemre’den Tarsus’ta lunapark kaçamağı! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli sahneleri yeni bölüme renk katacak
Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek "Mercan Köşk"te Aras ve Cemre, bu kez Tarsus'ta lunaparkın renkli dünyasında izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği ikilinin çarpışan otolardan lunapark oyunlarına uzanan eğlenceli anları, yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer alacak.