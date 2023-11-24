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Haberler Galeri Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama geldi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:07

Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama geldi

Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernanda Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin dava öncesi banka yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri, birçok futbolcu için "tefecilik" şikayeti yapmıştı. Futbolcular takipsizlik kararını aldıktan sonra, "Yargılamayı amacından koparıp, saygınlık zedelememeye çalışıyorlar" demişti. Futbolcular, "iftira" suçundan dava açılmasını istemişti. Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, "Toplam 13 milyon 900 bin doları elden verdim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Eski milli futbolcunun eşi Aslıhan Doğan Turan'a, günlerdir gündemden düşmeyen dolandırıcılık olayı soruldu.

Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

Bankacı Seçil Erzan'ın, 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle futbol dünyasını hedef aldığı konuşuluyor. Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın aralarında bulunduğu dolandırılma iddiasıyla ilgili en çok konuşulan isimlerinden biri de Arda Turan oldu. Erzan'a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini açıklayan eski futbolcunun ifadesi olay oldu.

Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

Futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin "iftira" suçundan bankanın yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Selçuk İnan'ın hileli hareketlerle aldatılıp, mağdur edilmesine rağmen banka tarafından hakkında "tefecilik" suçundan şikayet edildiği ve takipsizlik kararı aldığı aktarıldı. Takipsizlik kararında Erzan'a dava açıldığı ve İnan'ın dosyanın müştekisi olduğu, aynı olayda hem şüpheli hem de müşteki olmasının mümkün olmadığı kaydedilmişti.

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Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

YÖNETİCİLERDEN ERZAN'A BASKI

Seçil Erzan'ın mağdurlara fon vaadinde bulunarak paralar aldığı, banka yöneticilerinin kendisine sürece dahil olmadıkları yönünde beyanda bulunması yönünde baskı yapıldığına dair ifade vermesini istediği belirtilmişti.

Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

"ZARARA UĞRATIP TEFECİ DEDİLER"

Mağdur futbolcuların çok ciddi tutarlarda zarara uğratıldıkları belli olmasına rağmen şüpheliler tarafından yargılamayı amacından koparmak için şikayette bulunulduğu aktarılan dilekçede, gerçek dışı beyanlarla Selçuk İnan, Emre ve Emrah Çolak ile Musa Mert Çetin hakkında "tefecilik" suçundan soruşturma açılmasına sebebiyet verildiği ifade edildi. Buna gerekçe olarak İnan'ın, Seçil Erzan'dan 2 milyon 150 bin dolar kar payı aldığının ileri sürülmesinin objektiflikten uzak olduğu kaydedilmişti.

Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

"PARALARI KALDI"

Mağdur futbolcuların, banka şube müdürü Seçil Erzan'ın CEO ve icra Kurulu üyesinin yönettiği ve sadece bankanın seçkin müşterilerine sunulan yüksek getirili bir fon olduğu inancıyla paralarını teslim ettiği vurgulanan dilekçede, "Müvekkiller paraları kazanç elde etmek amacıyla bankaya ve yöneticilerine duyduğu güven nedeniyle teslim etmistir" denildi. İnan'ın fona yatırdığı 3 milyon 685 bin doların 2 milyon 150'sini aldığı toplamda 1 milyon 535 bin dolar zararı bulunduğu anlatılan dilekçede, Emre ve Emrah Colak ile Musa Mert Çetin'in fona yatırdığı paranın hiçbirini alamadiğı ve dolayısı ile tefecilik suçunun unsurlarının oluşmadığı vurgulandı. Şüphelilerin mağdurları yıpratmaya ve manipüle etmeye çalıştığı aktarıldı.

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