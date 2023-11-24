Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernanda Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin dava öncesi banka yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri, birçok futbolcu için "tefecilik" şikayeti yapmıştı. Futbolcular takipsizlik kararını aldıktan sonra, "Yargılamayı amacından koparıp, saygınlık zedelememeye çalışıyorlar" demişti. Futbolcular, "iftira" suçundan dava açılmasını istemişti. Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, "Toplam 13 milyon 900 bin doları elden verdim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Eski milli futbolcunun eşi Aslıhan Doğan Turan'a, günlerdir gündemden düşmeyen dolandırıcılık olayı soruldu.