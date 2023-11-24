Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti! Aslıhan Doğan Turan’dan ilk açıklama geldi

"PARALARI KALDI"

Mağdur futbolcuların, banka şube müdürü Seçil Erzan'ın CEO ve icra Kurulu üyesinin yönettiği ve sadece bankanın seçkin müşterilerine sunulan yüksek getirili bir fon olduğu inancıyla paralarını teslim ettiği vurgulanan dilekçede, "Müvekkiller paraları kazanç elde etmek amacıyla bankaya ve yöneticilerine duyduğu güven nedeniyle teslim etmistir" denildi. İnan'ın fona yatırdığı 3 milyon 685 bin doların 2 milyon 150'sini aldığı toplamda 1 milyon 535 bin dolar zararı bulunduğu anlatılan dilekçede, Emre ve Emrah Colak ile Musa Mert Çetin'in fona yatırdığı paranın hiçbirini alamadiğı ve dolayısı ile tefecilik suçunun unsurlarının oluşmadığı vurgulandı. Şüphelilerin mağdurları yıpratmaya ve manipüle etmeye çalıştığı aktarıldı.