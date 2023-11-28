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Haberler Galeri Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:44

Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

Türkiye, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok eski ve faal futbolcuyu dolandırmasını konuşuyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin dolandırılmasında merak edilen konulardan biri de elden verilen paralar! Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi?

MEVLÜT TEZEL
Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin dolandırılmasında merak edilen konulardan biri de elden verilen paralar!

Örneğin Arda Turan dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'a "13 milyon 900 bin doları elden verdim" dedi.

Peki, böylesine büyük bir miktar nasıl elden verilir?

Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

Sosyal medyada paranın büyüklüğünü gösterebilmek için yapay zeka ile 13 milyon 900 bin doları 12 metrekarelik bir odaya yerleştirenler oldu.

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Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

Yapay zekaya göre para desteleri aynı anda verildiyse fotoğrafta gördüğünüz şekilde yer alması gerekiyor.

Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

O zaman da şu soru akıllara geliyor; bu kadar çok para nasıl taşındı?
Arda'nın bu kadar çok parayı taşıyabilmesi için bankaların özel para araçlarından birini kiralaması gerekiyor herhalde. Elbette akla gelen en mantıklı yanıt paranın tek sevkiyatta değil, farklı zaman aralıklarında taşınması.

Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

Zaten Arda da önce 3 milyon dolar veriyor, bir ay sonra fon kazancı olarak 1 milyon dolar geri alınca arkadaşından 4 milyon dolar borç alıyor. Daha sonra Eyüp Sultan'daki arazisini 4 milyon dolara satıyor.
Son dönemde ise bankadan 33 milyon lira kredi çekip tüm parayı parça parça Erzan'a elden veriyor!

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