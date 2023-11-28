Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
07:44
Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...
Türkiye, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok eski ve faal futbolcuyu dolandırmasını konuşuyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin dolandırılmasında merak edilen konulardan biri de elden verilen paralar! Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi?