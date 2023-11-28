Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...

O zaman da şu soru akıllara geliyor; bu kadar çok para nasıl taşındı?

Arda'nın bu kadar çok parayı taşıyabilmesi için bankaların özel para araçlarından birini kiralaması gerekiyor herhalde. Elbette akla gelen en mantıklı yanıt paranın tek sevkiyatta değil, farklı zaman aralıklarında taşınması.