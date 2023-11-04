ARKA SOKAKLAR 648. bölüm fragmanı izle! Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, önümüzdeki hafta neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 648. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı polisiye türündeki yapım, 3 Kasım Cuma akşamı heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıktı. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler ise ''Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle linki…