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Haberler Galeri Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 13:25

Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı diziden izleyicilerin yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Kanal D, Arka Sokaklar 649. bölümü ile 650. bölümün peş peşe yayınlanacağını duyurdu. Alınan bu karar sonrası ''Arka Sokaklar gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Arka Sokaklar dizisinin 649. ve 650. bölüm yayın tarihleri!

Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, on sekizinci sezonuyla Kanal D ekranlarında seyirci karşısına devam ediyor.

Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe gibi isimleri buluşturan dizi, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

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Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Belirli bir izleyici kitlesi bulunan polisiye türündeki dizi, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları gibi güçlü rakipleri karşısında reytinglerde de iyi sonuçlar alıyor.

Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Senaryosunda Türkiye gündemine sıkça yer vererek farkındalık yaratmaya çalışan yapım ile ilgili yaşanan bir gelişme herkesi heyecanlandırdı.

Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Kanal D, tarafından yapılan duyuru, dizinin sıkı takipçilerini coştururken ''Arka Sokaklar gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı.

İşte Kanal D'nin o duyurusu…

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