Arka Sokaklar’dan şaşırtan hamle! İki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı diziden izleyicilerin yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Kanal D, Arka Sokaklar 649. bölümü ile 650. bölümün peş peşe yayınlanacağını duyurdu. Alınan bu karar sonrası ''Arka Sokaklar gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Arka Sokaklar dizisinin 649. ve 650. bölüm yayın tarihleri!