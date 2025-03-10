Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
09:28
'Artık aşkta daha seçiciyim' demişti... Merve Boluğur'un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!
Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve daha birçok projede yer alan Merve Boluğur, 2015 yılında evlendiği şarkıcı eşi Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında ayrıldıktan sonra adeta gözlerden uzaklaşmıştı. Uzun süredir hiçbir dizi projesinde yer almayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanarak sevenleriyle iletişim halindeydi. Yaptığı paylaşımlarla sıkça magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur, son olarak bir takipçisinin 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?' sorusuna verdiği bomba gibi cevapla tekrar gündeme geldi.