’Artık aşkta daha seçiciyim’ demişti... Merve Boluğur’un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

"İNCE DETAYLAR ÇOK İPUCU VERİR"

Merve Boluğur, Instagram kullanıcısının 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersiniz?' sorusuna, "Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu. Bir hastane ziyaretindeyim. Yara bandım eskimişti. Bunu fark edip hemşireden yara bandı istenmişti. Böyle ince detaylar çok ipucu verir." yanıtını verdi.