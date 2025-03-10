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Haberler Galeri 'Artık aşkta daha seçiciyim' demişti... Merve Boluğur'un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:28

'Artık aşkta daha seçiciyim' demişti... Merve Boluğur'un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve daha birçok projede yer alan Merve Boluğur, 2015 yılında evlendiği şarkıcı eşi Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında ayrıldıktan sonra adeta gözlerden uzaklaşmıştı. Uzun süredir hiçbir dizi projesinde yer almayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanarak sevenleriyle iletişim halindeydi. Yaptığı paylaşımlarla sıkça magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur, son olarak bir takipçisinin 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?' sorusuna verdiği bomba gibi cevapla tekrar gündeme geldi.

’Artık aşkta daha seçiciyim’ demişti... Merve Boluğur’un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İkilinin dillere destan evliliği çok konuşulurken, yaptıkları düğünle de magazin gündeminde yer almışlardı.

’Artık aşkta daha seçiciyim’ demişti... Merve Boluğur’un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

Ünlü çiftin evlendikleri andan itibaren bir çocukları olması beklenirken, Boluğur ve Dalkılıç'ın boşanma kararı alması herkesi şoke etmişti.

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’Artık aşkta daha seçiciyim’ demişti... Merve Boluğur’un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

Bu boşanmadan sonra Boluğur'un psikolojik olarak çöktüğü iddia edilirken, Murat Dalkılıç birçok tepki ile karşı karşıya kalmıştı.

’Artık aşkta daha seçiciyim’ demişti... Merve Boluğur’un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Merve Boluğur, olaylı ayrılığından sonra sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. Takipçileriyle sık sık soru-cevap yapan Boluğur, bir kullanıcının 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersiniz?' sorusuna cevap vererek tekrardan dikkat çekti.

’Artık aşkta daha seçiciyim’ demişti... Merve Boluğur’un bir erkekte neye dikkat ettiğine çok şaşıracaksınız!

"İNCE DETAYLAR ÇOK İPUCU VERİR"

Merve Boluğur, Instagram kullanıcısının 'Bir erkekte en çok neye dikkat edersiniz?' sorusuna, "Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu. Bir hastane ziyaretindeyim. Yara bandım eskimişti. Bunu fark edip hemşireden yara bandı istenmişti. Böyle ince detaylar çok ipucu verir." yanıtını verdi.