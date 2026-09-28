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Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 09:22

“Artık mutlu olmuyorum” diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

Sevilen şarkıcı Rober Hatemo, Kıbrıs konserinde yaptığı açıklamalarla müzik dünyasındaki geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Artık mutlu olmadığını belirten ünlü isim, yakın zamanda müziği bırakıp asıl mesleğine yönelmeyi planladığını duyurdu.

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Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

90'lı yıllardan bu yana seslendirdiği hit şarkılar, geniş repertuarı ve kendine özgü yorumuyla Türk pop müziğinde önemli bir yer edinen Rober Hatemo, uzun yıllardır müzik dünyasındaki varlığını sürdürüyor.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

Sahne performansları ve dinleyicilerde iz bırakan eserleriyle tanınan ünlü sanatçı, müzik kariyeri boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

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Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

KIBRIS KONSERİNDE SAHNEDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Son olarak Kıbrıs'ta dinleyicileriyle bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendiren Rober Hatemo, konser sırasında yaptığı açıklamalarla müzik sektöründeki geleceğine dair radikal kararlar aldığını duyurdu.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

"ARTIK MUTLU OLMUYORUM"

Müzik yapmaktan artık eskisi gibi keyif almadığını ifade eden ünlü popçu, içinde bulunduğu süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Bir 'Vara Vara' şarkı çıkardım, klibini sevmedim. Ona bir daha klip çekeceğim. Son bir şarkı daha yapacağım. Belki sonra hiç şarkı yapmayacağım daha... Artık bir şeyler yapmayı düşünmüyorum. İçimden gelmiyor. Böyle bir karar aldım ama tam okeyleyemiyorum. Artık mutlu olmuyorum, istemiyorum."

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

"KAPALIÇARŞI'DA TEZGAH BAŞINA GEÇECEĞİM"

Sektörün mevcut yapısından duyduğu rahatsızlığı vurgulayan Hatemo Snob Magazin kameralarına, "Kırgınlık değil saçma bir yerlere evrildi. Böyle konserler yaparım. Ondan sonra istediğim zaman çeker giderim" ifadelerini kullandı.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

Planladığı son projelerin ardından eski mesleği olan kuyumculuğa döneceğini belirten sanatçı, kararlılığını ve planlarını şu sözlerle aktardı:

"Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da durarım. El sanatım iyidir. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama."

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

Öte yandan ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir açıklamayla adından söz ettirmişti.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

AKLINDAN GEÇİRDİ ÖNÜNE DÜŞTÜ!

Sanatçı kimliğinin yanı sıra samimi paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Hatemo, yaşadığı akılalmaz bir tesadüfü takipçileriyle paylaşmıştı.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

"GERÇEKTEN ÇOK KORKUNÇ"

Sadece aklından geçenlerin anında somut bir karşılık bulmasıyla neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı, yaşadığı o şoke edici anları şu sözlerle dile getirmişti: "Aklımdan kıymalı börek yapmak geçti. Telefonu elime aldım. Karşıma kıymalı börek reklamı çıktı. Bu nasıl bir algoritma? Size de oluyor mu? Gerçekten çok korkunç"

Şarkıcı Rober Hatemo yaşadığı olay karşısında dehşete düştü! "Gerçekten çok korkunç" | Video

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

Sosyal medya camiasında söylemleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı zaman zaman yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkat çekiyor.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

2000'li yıllardan günümüze kadar oldukça değiştiği görülen Hatemo'nun herhangi bir işlem yaptırıp yaptırmadığı da merak ediliyor.

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

DOĞUŞ

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

CENK EREN

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

MURAT KURŞUN

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

GÖKHAN ÖZEN

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

RAFET EL ROMAN

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

ŞAFAK SEZER

Artık mutlu olmuyorum diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

TALAT BULUT

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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