“Artık mutlu olmuyorum” diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…

"ARTIK MUTLU OLMUYORUM"

Müzik yapmaktan artık eskisi gibi keyif almadığını ifade eden ünlü popçu, içinde bulunduğu süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Bir 'Vara Vara' şarkı çıkardım, klibini sevmedim. Ona bir daha klip çekeceğim. Son bir şarkı daha yapacağım. Belki sonra hiç şarkı yapmayacağım daha... Artık bir şeyler yapmayı düşünmüyorum. İçimden gelmiyor. Böyle bir karar aldım ama tam okeyleyemiyorum. Artık mutlu olmuyorum, istemiyorum."