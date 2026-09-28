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“Artık mutlu olmuyorum” diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…
Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 09:22
“Artık mutlu olmuyorum” diyerek duyurdu! Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak…
Sevilen şarkıcı Rober Hatemo, Kıbrıs konserinde yaptığı açıklamalarla müzik dünyasındaki geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Artık mutlu olmadığını belirten ünlü isim, yakın zamanda müziği bırakıp asıl mesleğine yönelmeyi planladığını duyurdu.