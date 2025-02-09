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Haberler Galeri Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:32

Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına bu hafta şarkıcı Cem Belevi ve Hande Ünsal ile oyuncu Hande Yılmaz ve komedyen Yavuz Seçkin konuk oldu. Ünlü oyuncu ve komedyen Yavuz Seçkin, çok fazla paylaşım yapmamasının nedenini açıkladı. İşte Yavuz Seçkin'in paylaşım yapmamasının ilginç nedeni!

İLKER GEZİCİ
Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına katıldı.

Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!

Programa; Cem Belevi, Hande Ünsal ve Hande Yılmaz da katılırken ünlü isimlerin açıklamaları da magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!

Özellikle Yavuz Seçkin'in açıklamaları dikkat çekti. Ünlü komedyen, sosyal medyada ailesiyle ilgili çok fazla paylaşım yapmamasının nedenini açıkladı.

Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!

Ünlü komedyen, başına gelen bir olay sonrası nazara inanmaya başladığını açıkladı.

Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!

Seçkin, "Evimize program çekimine bir arkadaşımız gelmişti. Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı. O yüzden biraz sakınıyorum, paylaşmıyorum" dedi.

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