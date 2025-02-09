Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
11:32
Artık nazara gelmek istemiyor! Yavuz Seçkin’den dikkat çeken açıklama: Onlar gittikten sonra evin alt katı yandı!
A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına bu hafta şarkıcı Cem Belevi ve Hande Ünsal ile oyuncu Hande Yılmaz ve komedyen Yavuz Seçkin konuk oldu. Ünlü oyuncu ve komedyen Yavuz Seçkin, çok fazla paylaşım yapmamasının nedenini açıkladı. İşte Yavuz Seçkin'in paylaşım yapmamasının ilginç nedeni!