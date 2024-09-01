Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:09
Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…
50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan, bir yıl önce Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Arzum Onan, aşk orucunu bozdu, gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdı. Çift, Bodrum'da tatil yaptı. Ama gözlerden uzak olmayı tercih ettiler. Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlerde bulundular. Bozcaada'da arkadaşlarıyla tatil yapan Mehmet Aslantuğ ise yalnızdı. İşte merak edilen tüm detaylar…