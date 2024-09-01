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Haberler Galeri Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:09

Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…

50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan, bir yıl önce Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Arzum Onan, aşk orucunu bozdu, gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdı. Çift, Bodrum'da tatil yaptı. Ama gözlerden uzak olmayı tercih ettiler. Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlerde bulundular. Bozcaada'da arkadaşlarıyla tatil yapan Mehmet Aslantuğ ise yalnızdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…

Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliğini 1 yıl önce bitiren Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başladı.

Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Aslında her ikisi de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanışıyormuş.

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Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…

Orkan Bey, Arzum Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış.

Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…

Çift, bu yaz Bodrum'da tatil yaptı. Ama gözlerden uzak olmayı tercih ettiler.

Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…

Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlerde bulundular. Bozcaada'da arkadaşlarıyla tatil yapan Mehmet Aslantuğ ise yalnızdı.

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