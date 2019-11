Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

Magazin dünyasının en zarif isimlerinden Arzum Onan, yeni yaşına bastı. Güzel oyuncu Arzum Onan, doğum gününü eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile kutladı. Kutlamada çekildikleri bir aile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Arzum Onan, şu notu yazdı : "Dün gece bu harika sürprizle yanımda olan, arayan, güzel mesajlarıyla yanımda hissettiren herkese sonsuz teşekkür… İyi ki varsınız." Arzum Onan, yeni yaşını ailesi ve dostları ile kutladı. Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 1996 yılında evlendi. Çiftin Can adında 18 yaşında bir oğlu bulunuyor. Annesi Arzum Onan'ın doğum gününü kutlayan, Can Aslantuğ da aynı poza "Doğum günü kızı" notuyla kendi Instagram sayfasında yer verdi. İşte Arzum Onan'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…