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  • Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

Magazin dünyasının en zarif isimlerinden , yeni yaşına bastı. Güzel oyuncu Arzum Onan, doğum gününü eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile kutladı. Kutlamada çekildikleri bir aile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Arzum Onan, şu notu yazdı : "Dün gece bu harika sürprizle yanımda olan, arayan, güzel mesajlarıyla yanımda hissettiren herkese sonsuz teşekkür… İyi ki varsınız." Arzum Onan, yeni yaşını ailesi ve dostları ile kutladı. Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 1996 yılında evlendi. Çiftin Can adında 18 yaşında bir oğlu bulunuyor. Annesi Arzum Onan'ın doğum gününü kutlayan, Can Aslantuğ da aynı poza "Doğum günü kızı" notuyla kendi Instagram sayfasında yer verdi. İşte Arzum Onan'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 02.11.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 14:23
Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan eşi 'a sürpriz doğum günü sürprizi geldi. Arzum Onan, yeni yaşına eşi Mehmet Aslantuğ, oğlu Can Aslantuğ ve dostları ile girdi. Arzum Onan, yeni yaşını eşi Aslantuğ'un organize ettiği bir yemekle kutladı. Keyifli geçen yemekte Arzum Onan, doğum günü pastasını dilek tutarak üfledi. Merak edenler için Arzum Onan'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşlarını derledik…

Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

İLKER İNANOĞLU

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Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

DEFNE SAMYELİ

Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

BENGÜ

Arzum Onan’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Yıllar Arzum Onan’ı teğet geçmiş!

BENGÜ

2 Nisan 1979

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