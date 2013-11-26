Randevu yeri: Bebek odası!

Asena Erkin'le Akmerkez'in bebek odasından çıkarken yakalanan Berkay, bu kez de İstinyePark'ta prova odası çıkışı Seda Önder'le görüntülendi!



Haber: Gökhan GÖKDUMAN/GÜNAYDIN

ALİŞAN'IN AŞKIYDI

Popçu Berkay hem AVM, hem oda düşkünü! Daha önce Asena Erkin'le Akmerkez'deki bebek odasına kapanan şarkıcı, bu kez de İstinye- Park'ta görüntülendi. Berkay'ın yanında ise Alişan'ın eski aşkı Seda Önder vardı.

KAFAYI İÇERİ UZATTI

Seda Önder, alışveriş merkezindeki ünlü bir mağazaya girip elbise denedi. Berkay ise Seda kabinde kıyafet denerken kafasını içeriye uzatıp fikirlerini beyan etti.

Daha önce "İnanın aramızda aşk yok" diyen ikilinin kabin sohbeti akılları karıştırdı.

Yıllar önce kişiye özel defile skandalıyla çalkalanan Akmerkez, yine bir skandala ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, popçu Berkay'la Akmerkez'in bebek odasında gizlice buluştu. Bu buluşmayı ise sadece GÜNAYDIN görüntüledi.