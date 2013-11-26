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Randevu yeri: Bebek odası!

Giriş Tarihi: 26.11.2013 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:58
Randevu yeri: Bebek odası!

'le Akmerkez'in bebek odasından çıkarken yakalanan Berkay, bu kez de İstinyePark'ta prova odası çıkışı Seda Önder'le görüntülendi!

Haber: Gökhan GÖKDUMAN/GÜNAYDIN

ALİŞAN'IN AŞKIYDI

Popçu Berkay hem AVM, hem oda düşkünü! Daha önce Asena Erkin'le Akmerkez'deki bebek odasına kapanan şarkıcı, bu kez de İstinye- Park'ta görüntülendi. Berkay'ın yanında ise Alişan'ın eski aşkı Seda Önder vardı.

KAFAYI İÇERİ UZATTI

Seda Önder, alışveriş merkezindeki ünlü bir mağazaya girip elbise denedi. Berkay ise Seda kabinde kıyafet denerken kafasını içeriye uzatıp fikirlerini beyan etti.

Daha önce "İnanın aramızda aşk yok" diyen ikilinin kabin sohbeti akılları karıştırdı.

Yıllar önce kişiye özel defile skandalıyla çalkalanan Akmerkez, yine bir skandala ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, popçu Berkay'la Akmerkez'in bebek odasında gizlice buluştu. Bu buluşmayı ise sadece GÜNAYDIN görüntüledi.

Randevu yeri: Bebek odası!

Bu fotoğraflar çok konuşulur! Son dönemde magazin dünyasında sıkça konuşulan, TV'de üzerine tartışılan -Berkay ilişkisine dair dedikodular, ikili tarafından yalanlanırken ilginç bir gelişme yaşandı.

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Randevu yeri: Bebek odası!

İkiliyi Akmerkez'de görüntüleyen muhabirimiz Hakan Uç, o günü anlattı: "Akmerkez'de dolaşırken fast food katında 'i gördüm."

Randevu yeri: Bebek odası!

TELEFONDA YER TARİFİ
"'in telefonda konuşurken 'Bebek odasında buluşalım' sözünü duyunca, onu izlemeye başladım. Hızlı adımlarla bebek odasına girdi. Ben bir kenarda beklerken ondan 5 dakika sonra odaya bu kez Berkay girdi.

Randevu yeri: Bebek odası!

Berkay, içeriye girdiği an kapıyı kilitledi. O sırada kapıda bir görevli belirdi ve onlar dışarı çıkana kadar orada bekledi."

Randevu yeri: Bebek odası!

ASENA ERKİN: YAKALANDIK!
"Yaklaşık yarım saat sonra bebek odasından, önce çıktı. Hızlı adımlarla koridora yöneldi. Hemen ardından ise bu kez kapıda Berkay belirdi. O anı görüntülemek için fotoğraf makinemin düğmesine bastım, flaş patladığı an Asena Erkin 'Yakalandık!' diye çığlık attı.

Randevu yeri: Bebek odası!

, ters istikamete yönelip hızla ortadan kayboldu. Berkay ise bana doğru yöneldi."

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