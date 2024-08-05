Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:53
"Aşık oldum" demişti... Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı...
Şeyma Subaşı'nın gizemli aşkının sırrı çözüldü! Herkes genç futbolcu Barış Alper Yılmaz diye düşünürken Şeyma Subaşı gizli gizli bakın kiminle aşk yaşıyormuş... Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı gelmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" demişti. Güzel fenomen Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı kankasının eski eşi çıktı. İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi...