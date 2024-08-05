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Haberler Galeri "Aşık oldum" demişti... Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:53

"Aşık oldum" demişti... Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı...

Şeyma Subaşı'nın gizemli aşkının sırrı çözüldü! Herkes genç futbolcu Barış Alper Yılmaz diye düşünürken Şeyma Subaşı gizli gizli bakın kiminle aşk yaşıyormuş... Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı gelmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" demişti. Güzel fenomen Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı kankasının eski eşi çıktı. İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi...

Aşık oldum demişti... Şeyma Subaşı’nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı...

34 yaşındaki Şeyma Subaşı ile kendisinden 10 yaş küçük yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın aşk dedikoduları magazin kulislerini sallamıştı. Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı aşk itirafı ile ise gönlünü kaptırdığı isim merak konusu olmuştu.

Aşık oldum demişti... Şeyma Subaşı’nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı...

Şeyma Subaşı'nın gizemli aşkının sırrı çözüldü! Herkes genç futbolcu Barış Alper Yılmaz diye düşünürken Şeyma Subaşı gizli gizli bakın kiminle aşk yaşıyormuş...

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Aşık oldum demişti... Şeyma Subaşı’nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı...

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatilde olan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı gelmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" demişti.

Aşık oldum demişti... Şeyma Subaşı’nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı...

"HİSSEDİYORUM"

Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. Ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde. Hissediyorum.

Aşık oldum demişti... Şeyma Subaşı’nın gizemli sevgilisi yakın arkadaşının eski eşi çıktı! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı...

Güzel fenomen Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı kankasının eski eşi çıktı.

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