Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...

Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde sağlık durumunda olumsuz gelişme gözlemlenmediği belirtilerek şunlar kaydedildi: "Tutuklunun sağlık durumu, ilk muayenesinden itibaren hem revirde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumuyla ilgili tüm birimler izlenmekte, gerekli müdahaleler yapılmaktadır."