Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
07:02
Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın sağlık durumu ile ilgili çıkan asılsız iddialara yanıt verdi. Son günlerde sosyal medyada, Barım'ın hastaneye sevk edilip edilmediğine dair çeşitli söylentiler dolaşırken, Cezaevinden yapılan açıklamada, Barım'ın hastaneye gitmeyi reddettiği ve sağlık kontrolünün cezaevinde yapıldığı vurgulandı.