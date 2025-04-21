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Haberler Galeri Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:02

Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın sağlık durumu ile ilgili çıkan asılsız iddialara yanıt verdi. Son günlerde sosyal medyada, Barım'ın hastaneye sevk edilip edilmediğine dair çeşitli söylentiler dolaşırken, Cezaevinden yapılan açıklamada, Barım'ın hastaneye gitmeyi reddettiği ve sağlık kontrolünün cezaevinde yapıldığı vurgulandı.

Kerim CENGİL
Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...

Barım'ın, 19 Nisan günü yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk edilmediği aktarıldı.

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Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...

Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde sağlık durumunda olumsuz gelişme gözlemlenmediği belirtilerek şunlar kaydedildi: "Tutuklunun sağlık durumu, ilk muayenesinden itibaren hem revirde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumuyla ilgili tüm birimler izlenmekte, gerekli müdahaleler yapılmaktadır."