Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
07:33
Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök "aşk teknesini" dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Ünlü iş insanı Raif Dinçkök
, yıllar önce büyük aşkı Esra Dinçkök
için tam 39 metre uzunluğunda
bir süper yat yaptırmıştı. Boşanmanın ardından ise eski eşinin adını taşıyan bu lüks tekneye veda etti! Peki, bu efsane yat ene kadara satıldı?
Rakamı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… Detaylar Ömer Karahan
'ın haberinde!