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Haberler Galeri Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök "aşk teknesini" dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:33

Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök "aşk teknesini" dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Ünlü iş insanı Raif Dinçkök, yıllar önce büyük aşkı Esra Dinçkök için tam 39 metre uzunluğunda bir süper yat yaptırmıştı. Boşanmanın ardından ise eski eşinin adını taşıyan bu lüks tekneye veda etti! Peki, bu efsane yat ene kadara satıldı? Rakamı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… Detaylar Ömer Karahan'ın haberinde!

ÖMER KARAHAN
Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök aşk teknesini dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Raif Dinçkök, yıllar önce 39 metre uzunluğunda lüks bir tekne almış ismini de eşi Esra Dinçkök'ün adından esinlenerek "Esosh' koymuştu.
Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök aşk teknesini dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Eşinden boşanan Dinçkök, onun adını taşıyan tekneyi de 12 milyon Euro'ya satıp elinden çıkardı.
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Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök aşk teknesini dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
SON HATIRA SATILDI
Raif Dinçkök mazinin hatıralarını bir bir hayatından siliyor!
Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök aşk teknesini dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...
Bir süre önce eşi Esra Dinçkök'ten boşanan ünlü işadamı, şimdi de eşinin adını taşıyan tekneyi sattı.
Aşk bitince tekne de gitti! Raif Dinçkök aşk teknesini dudak uçuklatan bir rakama sattı: Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Dinçkök, 'Esosh' adını taşıyan teknesini 12 milyon Euro yani yaklaşık 500 milyon TL ye sattı.