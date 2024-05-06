Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
14:21
Aşk Ceyda Düvenci'ye yaradı! 47'lik güzel Ceyda Düvenci incecik oldu... Ayna karşısında bikinilerin birini çıkardı diğerini giydi!
Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta bir deri bir kemik kaldı. Sıkı diyet ve spor ile incecik olan 47 yaşındaki Ceyda Düvenci son olarak fit halini ayna karşısında bikini denerken sergiledi. Yaza hazır olduğunu gösteren Ceyda Düvenci düzgün fiziği ile övgüleri topladı. "Aşk sana yaradı" yorumları yağan Ceyda Düvenci'nin bikinili pozları...