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Haberler Galeri Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:57

Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yapmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden ikiliden Çetinkaya, birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayarak sevgilisinin doğum gününü kutladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü çifte, şarkıcı Deniz Seki de kayıtsız kalamadı.

Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol aldı.

Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden…

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Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

36 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Özyıldız, geçtiğimiz günlerde Büşra Cebe ile ilişkisini bitirmiş, ikili birbirini Instagram'dan da silmişti.

Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Ünlü oyuncu Özyıldız, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Ünlü çift, ilişkilerine doludizgin devam ediyor.

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