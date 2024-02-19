Deniz Seki kayıtsız kalamadı! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:57
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yapmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden ikiliden Çetinkaya, birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayarak sevgilisinin doğum gününü kutladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü çifte, şarkıcı Deniz Seki de kayıtsız kalamadı.