Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali beğeni topladı! Beşir’in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü üzerinden 14 yıl geçti. Sosyal medyada gündem olan dizinin oyuncuları merak konusu olurken, değişimi ile dikkat çeken isimlerden biri de Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu.