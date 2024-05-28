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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son hali beğeni topladı! Beşir'in bu değişimi Nihal keşke görseydi...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:08

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son hali beğeni topladı! Beşir'in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Efsane dizi Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son hali dikkat çekti. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile ağızları açık bırakan isimlerden. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal" yorumları yağan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali beğeni topladı! Beşir’in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali beğeni topladı! Beşir’in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor.

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali beğeni topladı! Beşir’in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü üzerinden 14 yıl geçti. Sosyal medyada gündem olan dizinin oyuncuları merak konusu olurken, değişimi ile dikkat çeken isimlerden biri de Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali beğeni topladı! Beşir’in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali beğeni topladı! Beşir’in bu değişimi Nihal keşke görseydi...

Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden.

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