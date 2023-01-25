Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü ile Firdevs Yöreoğlu'su ağızları açık bıraktı! 'Bihter' filmine bomba isimler!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 14:16

Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü ile Firdevs Yöreoğlu'su ağızları açık bıraktı! 'Bihter' filmine bomba isimler!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı. Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah'ın ounayacağı belli olmuştu. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ise merak konusu olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül için Boran Kuzum ile anlaşıldı. Bomba bir kadro ile geri dönecek olan Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise ağızları açık bıraktı. İşte yeni Firdevs Yöreoğlu ve Bihter filmi için konuşulan isimler...

Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü ile Firdevs Yöreoğlu’su ağızları açık bıraktı! ’Bihter’ filmine bomba isimler!

Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri tek tek belli oluyor. Son olarak Ak-ı Memnu dizisinde Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakterini bakın hangi ünlü oyuncu oynayacak!

Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü ile Firdevs Yöreoğlu’su ağızları açık bıraktı! ’Bihter’ filmine bomba isimler!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adı ile yeniden çekiliyor. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü ile Firdevs Yöreoğlu’su ağızları açık bıraktı! ’Bihter’ filmine bomba isimler!

Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı belli olmuştu. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ise merak konusu olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül için Boran Kuzum ile anlaşıldı.

Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü ile Firdevs Yöreoğlu’su ağızları açık bıraktı! ’Bihter’ filmine bomba isimler!

Bomba bir kadro ile geri dönecek olan Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise ağızları açık bıraktı. İşte yeni Firdevs Yöreoğlu ve Bihter filmi için konuşulan isimler...

Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü ile Firdevs Yöreoğlu’su ağızları açık bıraktı! ’Bihter’ filmine bomba isimler!

Yeni Behlül olan Boran Kuzum sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA