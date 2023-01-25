Aşk-ı Memnu’nun yeni Behlül’ü ile Firdevs Yöreoğlu’su ağızları açık bıraktı! ’Bihter’ filmine bomba isimler!

Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri tek tek belli oluyor. Son olarak Ak-ı Memnu dizisinde Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakterini bakın hangi ünlü oyuncu oynayacak!