Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

Türk dizi tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı yeni 'Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Niha'i Helin Kandemir, 'Matmazel'i Ebru Özkan ve Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi canlandıracak. Hande Ataizi, yeni projesiyle ilgili açıklama yaptı. "Sizce Bihter karakterini hangi oyuncu daha iyi oynar?" sorusunu da cevaplayan Ataizi, dikkat çeken sözler kullandı.