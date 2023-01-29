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Haberler Galeri Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu'nun yeni Firdevs'inden 'Bihter' cevabı!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 10:54

Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu'nun yeni Firdevs'inden 'Bihter' cevabı!

Türk dizi tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı yeni 'Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Niha'i Helin Kandemir, 'Matmazel'i Ebru Özkan ve Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi canlandıracak. Hande Ataizi, yeni projesiyle ilgili açıklama yaptı. "Sizce Bihter karakterini hangi oyuncu daha iyi oynar?" sorusunu da cevaplayan Ataizi, dikkat çeken sözler kullandı.

Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adı ile yeniden çekiliyor. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek. Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri belli olmuştu.

Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı belli olmuştu. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ise merak konusu olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül'ü Boran Kuzum canlandıracak.

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Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

'Matmazel'i Ebru Özkan'ın hayat vereceği Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı.

Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

Hande Ataizi ile dün Firdevs karakteri için anlaşma sağladı. Efsane dizide Firdevs Yöreoğlu'nu oynayan Nebahat Çehre ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Posta gazetesinden Suna Ayıldız'a konuştu:

Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

Hande biraz genç sanki ama kesinlikle olur. Giyim, kuşam ve oyunculuk açısından rolün hakkını çok iyi verir. Doğru bir karar. Farah'ı da başarılı buluyorum. Eğer dizi yapsalardı, hata ederlerdi.

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