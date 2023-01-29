Beren Saat mi? Farah Zeynep Abdullah mı? İşte Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’inden ’Bihter’ cevabı!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adı ile yeniden çekiliyor. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek. Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri belli olmuştu.