Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!

Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında hayatını birleştirdiği Çağla Şıkel ile 2015'te boşanmıştı. Bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan sanatçı, son olarak aynı dizide rol aldığı Gözde Kansu ile aşk yaşadığı dedikodusuyla adından söz ettirmişti. Özel hayatı merak konusu olan Emre Altuğ'dan açıklama geldi.