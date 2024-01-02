Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:11
Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ'dan itiraf gibi açıklama!
'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası Emre Altuğ ve Gözde Kansu, bir açıklama yaparak arkadaş olduklarını ifade etmişti. Özel hayatıyla de magazin gündeminden düşmeyen Emre Altuğ, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverlerle buluştu.Emre Altuğ, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna, bakın ne cevap verdi. İşte detaylar...