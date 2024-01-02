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Haberler Galeri Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ'dan itiraf gibi açıklama!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:11

Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ'dan itiraf gibi açıklama!

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası Emre Altuğ ve Gözde Kansu, bir açıklama yaparak arkadaş olduklarını ifade etmişti. Özel hayatıyla de magazin gündeminden düşmeyen Emre Altuğ, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverlerle buluştu.Emre Altuğ, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna, bakın ne cevap verdi. İşte detaylar...

Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!

Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında hayatını birleştirdiği Çağla Şıkel ile 2015'te boşanmıştı. Bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan sanatçı, son olarak aynı dizide rol aldığı Gözde Kansu ile aşk yaşadığı dedikodusuyla adından söz ettirmişti. Özel hayatı merak konusu olan Emre Altuğ'dan açıklama geldi.

Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!

Milliyet'in haberine göre; Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla de magazin gündeminden düşmeyen Emre Altuğ, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverlerle buluştu.

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Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!

"2023'TE ÜZÜCÜ ÇOK OLAY YAŞADIK"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 54 yaşındaki sanatçı, "2023'te üzücü çok olay yaşadık. 2024'te bunların azalarak yok olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!

"BU CEKETLE NASIL HOPLAYIP ZIPLAYACAĞIM"

Hakan Akkaya imzalı altı kilo ağırlığında ceketiyle dikkat çeken şarkıcı, "Ben normalde sahnede çok hareketliyimdir, bu ceketle nasıl hoplayıp zıplayacağımı bilmiyorum" dedi.

Aşk iddialarını reddetmişlerdi! Emre Altuğ’dan itiraf gibi açıklama!

"25. YILA ÖZEL BİR ETKİNLİK YAPACAĞIM"

2024'ün profesyonel şarkıcılık kariyerinin 25'inci yılı olduğunu belirten ünlü isim, "Çok güzel anılarla geçen 25 yıl oldu. 25'inci yıl içinde özel bir etkinlik yapacağım" şeklinde konuştu.

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