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Haberler Galeri Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:21

Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!

Allan Hakko'dan ayrıldıktan sonra sessizliğine bürünen Merve Oflaz, aşk orucunu bozdu. Çeşme'de yeni sevgilisiyle tatil yapan Merve Oflaz, dosta düşmana nispet yaptı. İşte tüm detaylar...

Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!

Survıvor yarışmasında birinci olduktan sonra ününe ün katan Merve Oflaz, yaklaşık 2 sene aşk yaşadığı Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı.

Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!

Hatta evliliğin eşinden dönen güzel oyuncu, Hakko ailesiyle de tanışmış ve gelinlik giymek için gün sayıyordu.

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Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!

Takvim'in haberine göre; Bu ayrılığın ardından Allan Hakko, birçok kez çapkınlık yapsa da aradığı aşkı Selin Yağcıoğlu'nda bulmuştu.

Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!

Uzun süredir aşk sessizliğini koruyan Merve Oflaz da geçtiğimiz gün yeni aşkıyla Çeşme'de ortaya çıktı.

Aşk orucunu bozdu! Merve Oflaz düşman çatlattı!

KEYİFLİ ANLAR

Oflaz, San Francisco'da yaşayan yeni sevgilisi Onur adlı iş insanı ile Çeşme'de bir mekanın plajında objektiflere takıldı.

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