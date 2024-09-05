Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:16
Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!
Uzun yıllar Duygu Sarışın ile aşk yaşayan ve evlendiler, evlenecekler derken yollarını ayıran yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy gönlünü yine bir meslektaşına kaptırdı. Son olarak aynı dizide partner olan ve Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya'ya benzerliği ile dikkat çeken güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan aşk yaşadığı dedikoduları uzun zamandır konuşuluyordu. Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan ikilisinin aşk söylentileri gerçek çıktı. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Aydoğan için arkadaşının mekanında sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İşte Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan aşkının belgesi...