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Haberler Galeri Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:16

Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!

Uzun yıllar Duygu Sarışın ile aşk yaşayan ve evlendiler, evlenecekler derken yollarını ayıran yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy gönlünü yine bir meslektaşına kaptırdı. Son olarak aynı dizide partner olan ve Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya'ya benzerliği ile dikkat çeken güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan aşk yaşadığı dedikoduları uzun zamandır konuşuluyordu. Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan ikilisinin aşk söylentileri gerçek çıktı. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Aydoğan için arkadaşının mekanında sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İşte Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan aşkının belgesi...

ÖMER KARAHAN
Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!

Uzun zamandır konuşulan Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan arasındaki aşk söylentileri gerçek çıktı!

Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!

Birlikte rol aldıkları projede yakınlaşan çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya çalışıyor.

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Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!

Sümeyye Aydoğan'ın doğum günü partisi, Çağatay Ulusoy'un yakın arkadaşı İlyas Güngör'ün mekanında gerçekleşti. Bu organizasyonu Çağatay Ulusoy'un düzenlendiği konuşuluyor.

Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşları, Sümeyye Aydoğan'ı hem sosyal medyadan takibe başladı, hem de ortak arkadaşlarla sosyalleşmeler başladı.

Aşk söylentileri gerçek çıktı! Çağatay Ulusoy gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Sevgiliye sürpriz doğum günü!

Sevgililer, geçenlerde Mustafa Mert Koç'un sahne aldığı mekanda iki ayrı masada eğlendi.

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