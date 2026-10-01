 Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

ABD merkezli magazin yayın organı TMZ'nin aktardığı bilgilere göre, 64 yaşındaki Carrey ile "Minzi" adıyla da tanınan sevgilisi Min Ah, Los Angeles'ta gerçekleşen küçük ve özel bir organizasyonla hayatlarını birleştirdi.