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Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 11:52
Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!
"Maske", "Salak ile Avanak" ve "The Truman Show" gibi sinema tarihine geçen yapımlarla tanınan 64 yaşındaki Jim Carrey, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini nikahla taçlandırdı. Usta oyuncunun sevgilisi Min Ah ile hayatını birleştirdiği haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.