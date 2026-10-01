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Giriş Tarihi: 01.10.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 11:52

 Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

"Maske", "Salak ile Avanak" ve "The Truman Show" gibi sinema tarihine geçen yapımlarla tanınan 64 yaşındaki Jim Carrey, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini nikahla taçlandırdı. Usta oyuncunun sevgilisi Min Ah ile hayatını birleştirdiği haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.

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Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

Sinema dünyasının usta isimlerinden 64 yaşındaki Jim Carrey, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu ve sanatçı Min Ah ile nikah masasına oturdu.

Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

Son dönemde projelerine ara verdikten sonra "Kirpi Sonik" filmiyle beyaz perdeye dönen aktörün, Los Angeles'ta düzenlenen özel bir törenle üçüncü kez evlendiği öğrenildi.

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Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

ABD merkezli magazin yayın organı TMZ'nin aktardığı bilgilere göre, 64 yaşındaki Carrey ile "Minzi" adıyla da tanınan sevgilisi Min Ah, Los Angeles'ta gerçekleşen küçük ve özel bir organizasyonla hayatlarını birleştirdi.

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Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

Uzun süredir spot ışıklarından uzak bir yaşam süren Carrey, bu nikahla birlikte üçüncü kez evliliğe adım atmış oldu.

Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

AŞKLARINI PARİS'TE İLAN ETMİŞLERDİ

2022 yılından bu yana birlikte olan çift, kamuoyu karşısına ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Paris'te düzenlenen Cesar Ödülleri'nde çıkmıştı.

Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

Tören kapsamında onur ödülüne layık görülen Jim Carrey, sahnede yaptığı konuşmada sevgilisine seslenmişti.

Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

Usta aktör, ödül konuşmasında Min Ah'tan sevgiyle bahsederek ona "olağanüstü hayat arkadaşım" diye hitap etmiş ve ardından "Seni seviyorum Min Ah" ifadelerini kullanmıştı.

Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

TÖRENE AİLESİ DE EŞLİK ETMİŞTİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, ilk olarak 2022 yılında Los Angeles'taki bir etkinlik çıkışında birlikte görüntülenmişti.

Aşkını gizli tuttu, nikahı da sessiz sedasız kıydı! 64 yaşındaki ünlü oyuncu 3. defa evlendi!

Çift, ilişkinin resmiyet kazandığı Paris'teki ödül gecesine ise Carrey'nin 39 yaşındaki kızı Jane Erin Carrey ve torunu Jackson ile birlikte katılmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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