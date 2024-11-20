Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
10:09
Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!
51 yaşındaki Arzum Onan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Orkan Özkan'ın yanına Amerika'ya gitmişti. Aradığı aşkı Orkan Özkan'da bulan Arzum Onan, aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Arzum Onan, paylaşımına "Las Vegas'tan renkler" notunu ekledi. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, Orkan Özkan ile hayatına yeni bir sayfa açtı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Arzum Onan'a takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağdı.