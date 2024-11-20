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Haberler Galeri Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!
Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:09

Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!

51 yaşındaki Arzum Onan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Orkan Özkan'ın yanına Amerika'ya gitmişti. Aradığı aşkı Orkan Özkan'da bulan Arzum Onan, aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Arzum Onan, paylaşımına "Las Vegas'tan renkler" notunu ekledi. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, Orkan Özkan ile hayatına yeni bir sayfa açtı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Arzum Onan'a takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağdı.

Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!

Arzum Onan'ın son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu... Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, Orkan Özkan ile hayatına yeni bir sayfa açtı.

Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!

Instagram hesabından paylaşım yapan Arzum Onan, paylaşımına "Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum!

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Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!

Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!

51 yaşına giren Arzum Onan "Yaş sadece bir sayıdır" demeyi de ihmal etmedi.

Aşklarını doludizgin yaşıyorlar! 51 yaşındaki Arzum Onan sevgilisiyle Las Vegas gecelerinde!

"LAS VEGAS'TAN RENKLER"

Arzum Onan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Orkan Özkan'ın yanına Amerika'ya gitmişti. Arzum Onan, paylaşımına "Las Vegas'tan renkler" notunu ekledi.

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