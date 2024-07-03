Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

GEÇEN YIL KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı.