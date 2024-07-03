Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

Giriş Tarihi: 03.07.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
20:47
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Yer aldığı dizi ve filmlerde başarılı performansıyla övgüleri toplayan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Ünlü çift şimdilerde Bodrum'da tatilde. Bir mekan çıkışında gazetecilerin ayaküstü sorularını cevaplandıran Enver, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Aslı Enver'in o dikkat çeken açıklamaları!