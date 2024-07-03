Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:47

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Yer aldığı dizi ve filmlerde başarılı performansıyla övgüleri toplayan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Ünlü çift şimdilerde Bodrum'da tatilde. Bir mekan çıkışında gazetecilerin ayaküstü sorularını cevaplandıran Enver, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Aslı Enver'in o dikkat çeken açıklamaları!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

GEÇEN YIL KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

EVLİLİĞİYLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Ünlü çift şimdilerde Bodrum'da tatilde. Bir mekan çıkışında gazetecilerin ayaküstü sorularını cevaplandıran Enver, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

"HARİKA BİR EVLİLİĞİM VAR"

Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, harika bir evliliğim ve çok güzel bir ailem var. Anneliğin ve tatilin tadını çıkarıyorum" dedi.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak Bodrum’da tatilde! Aslı Enver: Harika bir evliliğim var!

"PAPATYAM BENİM O"

Geçtiğimiz günlerde kızı Elay ile denizde çekilen videosuyla ilgili de konuşan Enver "Çok eğlendik, teyzesi papatyalı bot almış, papatyam benim o" diye konuştu.

SON DAKİKA