Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

Giriş Tarihi: 11.04.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
21:04
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver, dün 8 aylık kızının bayram pozunu paylaşırken bugün ise eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı. İşte ünlü oyuncunun eşi için yaptığı o duygusal kutlama!