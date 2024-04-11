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Giriş Tarihi: 11.04.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 21:04

Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver, dün 8 aylık kızının bayram pozunu paylaşırken bugün ise eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı. İşte ünlü oyuncunun eşi için yaptığı o duygusal kutlama!

Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

AŞK DOLU KUTLAMA!

Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver, dün 8 aylık kızının bayram pozunu paylaşırken bugün ise eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı.

Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Aslı Enver eşiyle fotoğraflarını paylaşarak altına ise, "İyi ki doğdun sevgilim❤️ Seni çok seviyorum @gokbudakberkin önümüzde nice mutlu yıllar olsun… takım arkadaşım 👻" notunu ekledi.

Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…

İşte ünlü oyuncunun eşi için yaptığı o duygusal kutlama!

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