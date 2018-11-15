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20 günde eski formuna kavuştu!

Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 11:49
Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

Oğlu Hamza Arda'yı 25 Ekim'de dünyaya getiren Arda Turan'ın eşi , 20 günde eski formuna kavuştu.

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

Eşi Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülendi.

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Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı.

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

Doğan'ın sırrı ise anne olmalarına rağmen fizikleriyle göz kamaştıran Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Miranda Kerr'in uyguladığı program...

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

İlk 4-6 hafta, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yapan sosyetik güzel, hafif ağırlıklarla kaslarını çalıştırdı.

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

Adriana Lima

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu!

Adriana Lima

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