Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 11:51

Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem İsmail Demirci ile başrolü paylaştığı Kuzey Yıldızı'ndaki performansı ile dikkat çeken Aslıhan Güner, geçtiğimiz aylarda kızıl renkli saçlarını boyatarak imaj değişikliğine gitmişti. Yeni hali hayranlarından beğeni toplayan Aslıhan Güner'in estetiksiz hali ise çok konuşuldu. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış... İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...