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Haberler Galeri Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 11:51

Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem İsmail Demirci ile başrolü paylaştığı Kuzey Yıldızı'ndaki performansı ile dikkat çeken Aslıhan Güner, geçtiğimiz aylarda kızıl renkli saçlarını boyatarak imaj değişikliğine gitmişti. Yeni hali hayranlarından beğeni toplayan Aslıhan Güner'in estetiksiz hali ise çok konuşuldu. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış... İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...

Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

Aslıhan Güner, sosyal medyaya damga vurdu. Estetiksiz haliyle gündeme gelen Aslıhan Güner'i görenler tanıyamadı. İsmail Demirci ile başrol oynadığı Kuzey Yıldızı dizisinin bitiminin ardından imaj değişikliğine giden Güner, son haliyle beğeni toplamıştı.

Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

KIZIL SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslıhan Güner, rol aldığı dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', ekranlardaki serüvenini sonlandırmıştı.

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Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

Son zamanlarda ateş kırmızısı saçları ve mavi gözleri ile herkesi büyüleyen Aslıhan Güner, imaj değişikliğine gitmişti.

Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

Dizide Yıldız karakterine kızıl saçları ile hayat veren 34 yaşındaki oyuncunun yeni projeler ile anlaşmaya başladığı iddia edilmiş ve imajını bu yüzden değiştirdiği söylenmişti.

Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!

Yeni projesi için kızıl saçlarından tek çırpıda vazgeçen Güner, yeni imajını takipçileri ile paylaşmıştı.

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