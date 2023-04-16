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Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…
Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:36

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evlilik yoluna girdi. İddialara göre çift, nikah masasına oturacak. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında... İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu sonunda Aslıhan Gürbüz'de buldu. Öte yandan eğer evlenirlerse Hacıoğlu'nun bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce Duygu Kaya Kumarki ve Vildan Atasever'le evlenen Hacıoğlu'nun, Kumarki'den bir çocuğu bulunuyor. İşte ünlü çiftin nikah tarihi…

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırmıştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Takvim'in haberine göre; Merve Çağıran ile ilişkisini ani bir şekilde bitiren İsmail Hacıoğlu, hemen akabinde Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Hacıoğlu, her fırsatta aşkını sosyal medyadan gözler önüne seriyordu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Gürbüz de aynı şekilde uzun bir aradan sonra mutluluğu yakışıklı oyuncuda bulmuştu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu evleniyor! Nikah tarihi…

Aşlarını her fırsatta dile getiren ve magazin basınında parmakla gösterilen çiftin, evlilik yoluna girdiği öne sürüldü.

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