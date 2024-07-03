Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
19:13
Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer şimdi 63 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!
Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi bir dönemin popüler dizilerine damga vuran ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı. Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali gündem oldu. Şimdilerde 63 yaşında olan Selda Özer, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti. İşte Selda Özer'in son hali...