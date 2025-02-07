Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... "Unutmadım"

"KÖTÜ ANILARI UNUTTURMAK İÇİN VAKİT GEÇİRECEĞİZ"

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.