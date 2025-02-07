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Haberler Galeri Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... "Unutmadım"
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:44

Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... "Unutmadım"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen 6 Şubat depremi, büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen felaket, birçok vatandaşımızı hayattan koparmıştı. 6 Şubat depremi sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı alarma geçirerek destek çağrısı başlatmıştı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan kişilerden biri de İtalyan oyuncu Michele Morrone oldu. Morrone, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a giderek çocuklara destek olup unutulmaz anlar yaşatmıştı. İtalyan oyuncu, tarihe kapkara bir gün olarak geçen 6 Şubat depreminin ikinci yılını unutmadı...

Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... Unutmadım

"365 Gün" filmiyle dünya çapında üne kavuşan ünlü oyuncu Michele Morrone, 6 Şubat depreminin ikinci yılını unutmadı. Morrone, 11 ili derinden sarsan asrın felaketini sosyal medya hesabında andı.

Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... Unutmadım

Sık sık Türkiye'ye gelen İtalyan oyuncu, eski sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra deprem bölgesi Hatay'a gitmişti.

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Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... Unutmadım

Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi. Deprem bilgesinde çocuklarla ilgilenen Michele Morrone, bu davranışıyla kalpleri ısıtmıştı.

Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... Unutmadım

Morrone'nin çocuklarla eğlendiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... Unutmadım

"KÖTÜ ANILARI UNUTTURMAK İÇİN VAKİT GEÇİRECEĞİZ"

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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