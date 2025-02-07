Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
09:44
Asrın felaketine yardım eli uzatmıştı! İtalyan oyuncu Michele Morrone 6 Şubat depremini işte böyle andı... "Unutmadım"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen 6 Şubat depremi, büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen felaket, birçok vatandaşımızı hayattan koparmıştı. 6 Şubat depremi sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı alarma geçirerek destek çağrısı başlatmıştı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan kişilerden biri de İtalyan oyuncu Michele Morrone oldu. Morrone, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a giderek çocuklara destek olup unutulmaz anlar yaşatmıştı. İtalyan oyuncu, tarihe kapkara bir gün olarak geçen 6 Şubat depreminin ikinci yılını unutmadı...