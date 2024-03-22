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Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:47

Ateş Kuşları'nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 48. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranına gelecek.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

48.Bölüm Özeti:

Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak.

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Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek.

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Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.

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