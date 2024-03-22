Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

48.Bölüm Özeti: Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak. Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak. Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek. Ateş Kuşları 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Bence babamı Ali öldürdü!' | Video Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak. Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.